Kocaeli Büyükşehir'den aralıksız mesai

Büyükşehir ekipleri, bölgemizi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya rağmen sağanak ve fırtınadan zarar gören yerlerin onarımını gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan sağanak yağış ve şiddetli rüzgardan etkilenen noktalara bakım ve onarım çalışması yapıyor. Zorlu hava koşullarına her zaman hazır olan Büyükşehir, kentte herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemesi için 7/24 yoğun mesai harcıyor.

YERİNDE VE HIZLI MÜDAHALE

Sonbaharda yaşanan ve zaman zaman hayatı olumsuz etkileyen sağanak ve fırtınalar, özellikle sahil şeridinde bazı yerlerdeki iskele, park ve yollarda zarar meydana getirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri hasar alan noktaları tek tek belirleyerek çalışma başlattı. Yerinde ve hızlı müdahaleyle olumsuz etkilenen yerleri kullanıma açan ekipler, kırılın ağaç dallarından, deniz kenarlarına vuran çöplere kadar her yeri temizledi. Ayrıca ekipler, atölyelerde müdahale edilmesi gereken malzemeleri de kamyonlarla alarak bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştirdi.