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Kocaeli Büyükşehir'den 'Aklınla 1000 Yaşa' yarışması

GÜNDEM 25.06.2022, 11:30
Kocaeli Büyükşehir'den 'Aklınla 1000 Yaşa' yarışması

Kocaeli Büyükşehir’in İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında, Türkiye Zeka Vakfı katkılarıyla düzenlediği ‘’Aklınla 1000 Yaşa’’ Zeka Oyunları Yarışması’nda ödüller sahiplerini bulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, Türkiye Zeka Vakfı’nın katkılarıyla her yıl 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘’Aklına bin Yaşa’’ Zeka Oyunları Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye notebook, üçüncüye tablet ve mansiyon (4. ve 10. arası) ödülleri olarak da öğrencilere akıllı saat verildi. Aklınla Bin Yaşa Zekâ Oyunları yarışmasında, süreç içinde öğrencileri hazırlayan ve başarı elde eden öğrencilerin öğretmenlerine de akıllı saat hediye edilirken ilk 3’te öğrencisi olan okullara masaüstü bilgisayar ve yazıcı (3 bilgisayar, 3 yazıcı) takdim edildi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan ödül törenine binden fazla öğrenci ve veli katılım gösterirken ödül töreninden sonra Bosphorus Sirki Gösterisi ile çocuklar doyası eğlendi.

AKLINIZLA BİN YAŞAYIN

Ödül töreninde ilk olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ‘’Akıllarıyla bin yaşayan çocuklarımızı seviyoruz’’ dedi. Akmanşen, zaman zaman aklını çok kullanan aktifleşen çocuklarımıza biraz uslu dur dendiğini; uslu durmanın aslında sakin durmak değil de akıllı olmak olduğunu ifade edip çocuklarımıza ‘uslu olsunlar uslu durmasınlar’ diyerek çocukların akıllarını, zekalarını kullanmalarının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür programlar düzenleyip Milli Eğitimi paydaş kılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Akmanşen, ‘’İyi ki varsınız çocuklar, aklınızla bin yaşayın’’ diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

ÇOCUKLARIMIZI KUTLUYORUM

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıkan Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, salonu dolduran anne ve babaları, eğitmenleri, yarışmaya katılan ve derece alan tüm çocukları tebrik etti. Kocaeli’de ilkokul 4. sınıf öğrencilerinden 18.300 kişinin yarışmaya katıldığı bilgisini vererek, böyle büyük bir organizasyonda yer almanın cesaret isteyen kıymetli bir iş olduğunu söyleyen Başkan Vekili Çakmak, ‘’Çocuklarımızın yolu bahtı her zaman açık olsun’’ diyerek iyi temennilerini dile getirdi. Çakmak, teknoloji çağında dijital dünyadan biraz olsun sıyrılıp bu tarz akıl ve zeka oyunları yarışmasına katılarak bu sürece dahil olan ve derece alan tüm öğrencileri kutladı, organizasyonda katkısı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

5 YILDA 80 BİN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıldır düzenlediği Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’na 2017-2018 yılında 14.864, 2018-2019 yılında 17.218, 2019-2020 yılında 16.361, 2020-2021 yılında 12.048 ve son olarak 2021-2022 yılında 18.830 öğrenci katıldı. Böylece toplamda 79 bin 321 öğrenciye ulaşıldı. 

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