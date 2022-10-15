Kocaeli Büyükşehir, çiftçilere tohum dağıtımına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın’ın çiftçilere yönelik açıkladığı destek kapsamında, yüzde 75 hibeli 1800 ton yem bitkisi tohumu üreticilere teslim edilmeye başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla “2022 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, 4400 çiftçiye yüzde 75 hibeli 1800 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor. İl genelinde 120 bin dekar tarım arazisinin desteklendiği proje doğrultusunda, tohumların dağıtımına ilk olarak Kandıra ilçesinde başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya, tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik destekleri, bu yıl da artarak devam ediyor. Büyükşehir, mazot, gübre, meyve fidesi, arıcılık ve yem bitkisi başta olmak üzere çok sayıda tarımsal desteklerle çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

120 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ DESTEKLENİYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen, Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan tohum desteğine 4400 üretici başvuruda bulundu. Önceki yıllarda tohum için verilen yüzde 50 hibe desteği yüzde 75’e çıkarıldı. Üreticilere 1150 ton arpa, 125 ton süt otu, 110 ton bezelye, 205 ton yulaf, 135 ton tritikale ve 89 ton fiğ olmak üzere toplam 1800 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. İl genelinde 120 bin dekar tarım arazisinin desteklendiği proje kapsamında, yüzde 25 katkı payını yatıran çiftçiler, yem bitkisi tohumlarını teslim almaya başladı.

DAĞITIM YERLERİ

Ürünlerin dağıtımına ilk olarak Kandıra ilçesinde, Kandıra Belediyesi Park ve Bahçeler şefliği ile Kırkarmut Mahallesi tarım kredi kooperatiflerinde başlandı.

Çiftçiler, il genelinde Kandıra Akçaova, Hediyeli, Kayıplar, Kaymaz ve Araman, Derince İshakçılar, Gebze Molla Fenari, Gölcük İhsaniye, İzmit 449 ve Akmeşe, Karamürsel merkez ve Kartepe Derbent tarım kredi kooperatiflerinden, ön teslim tutanakları ile ürünlerini önümüzdeki günlerde teslim almaya başlayacak. Ürünlerini hangi kooperatiften ne zaman alınacağı ile ilgili bilgiler üreticilere SMS ile gönderilecek. Dağıtım, 28 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

ÇİFTÇİLER MEMNUN

Kandıralı çiftçiler, verilen yem bitkisi tohumu desteğinden memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, çiftçilerin, Büyükşehir Belediyesinin tohum desteğine büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekten dolayı çok memnun olduklarını belirten Çetin, “Yaklaşık 4400 çiftçimizin yüzde 75 hibeli tohum başvurusunun alınıp kısa bir sürede Kandıra Belediyesi Park Bahçeler Şefliğinde dağıtıma başlanması, ilçemizde tarım yapan üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür. Özellikle, Kocaeli’nin en çok tarım yapılan ilçesi Kandıra’da üretimin devam etmesi için Büyükşehir’in mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere yapılan tarımsal destekleri çok değerli buluyoruz. Her zaman üreticilerin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve çalışma arkadaşlarına desteklerinden dolayı ziraat odamız ve tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“DESTEKLER SAYESİNDE DAHA RAHAT ÇİFTÇİLİK YAPIYORUZ”

Kandıra’da çiftçilik yapan Yusuf Ateş ise mazot, arpa, yulaf, buğday, gübre desteği için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, “Bu destekler bizim için çok önemli. Bu sayede daha rahat çiftçilik yapabiliyoruz.” dedi. Rafet Bayram da yapılan desteklerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Daha önceki desteklerden de yararlandık. İnşallah mazot da verilecek. Başkanımıza teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Bekir Acar da Kandıra’da çiftçilik yaptığını belirterek, tohum desteği için geldiğini, geçen yıl da mazot ve çotanak gübresi aldığını dile getirdi. Tohum ve mazot talebinde bulunduğunu anlatan Yalçın Korkmaz ise üretimin devam etmesi için bu tür tarımsal desteklerin artarak devam etmesini istedi.