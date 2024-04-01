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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakatathane tesisi kuruyor

GÜNDEM 01.04.2024, 12:29
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakatathane tesisi kuruyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de emsali olmayan Sakatathane tesisi kuruyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projelerle ilklere imza atmaya devam ediyor. Bu kez de Türkiye’de benzeri olmayan Sakatathane Hizmet Binası’nı Kocaeli’ne kazandırmaya hazırlanan Büyükşehir, Sakatathane Hizmet Tesisi Projesi için ihale düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen Sakatathane yapımı ihalesine 5 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 22 milyon 424 bin TL oldu.

240 GÜNDE TAMAMLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Solaklar/ İZAYDAŞ yolu üzerinde modern bir mezbahası bulunuyor. Büyükşehir hali hazırda bulunan mezbahanın alt kısmına Sakatathane adıyla yeni bir proje yapıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından “Sakatathane Hizmet Tesisi” adıyla ihaleye çıkan proje müteahhit firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra 240 gün içinde yapılacak. 

PROJE BİLGİLERİ

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sakatathane Hizmet Tesisi 672 metrekarelik alanda kurulacak. Tesiste iç organ, kelle ayak, işkembe, bağırsak işlemlenmesi planlandı. Projede; mal kabul, işleme, paketleme mahalleri ve muhafaza için soğuk odalar bulunacak.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

Yaklaşık maliyetin 23 milyon 650 bin 779,11 TL olan “Sakatathane Hizmet Tesisi” ihalesinde verilen teklifler aşağıdadır.

FİRMA TEKLİFLER MHD Girişim
22 milyon 424 bin TL
Er Ömür Gıda
22 milyon 893 bin TL
Atlasbk İnş.
25 milyon 291 bin 320 TL
Tosunlar Kereste
29 milyon 800 bin TL
Celal Doğan, Gündoğuran İnş.
39 milyon 241 bin TL

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