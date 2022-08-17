Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit'in arazisine kaçak moloz dökerken yakalandı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafriyat atıklarını Modern Hayvan Pazarının bulunduğu alandaki İzmit Belediyesi'nin arazisine kaçak bir şekilde dökerken yakalandıKOCAELİ (İGFA)- Büyükşehir Belediyesi İzmit’te Kadıköy Mahallesi’nde Anıtpark ile Doğu Kışla arasında bulunan Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları esnasında çıkan hafriyat atıklarını kaçak bir şekilde İzmit Belediyesinin arazisine dökerken görüntülendi.

İzmit Belediyesinin Modern Hayvan Pazarında görev yapan personeli durumu fark edince fotoğraf ve video çekti.

Kaçak bir şekilde moloz dökerken yakalanan sürücü ise kendisine atıkların bu bölgeye dökülmesi yönünde bilgi verildiğini ifade etti. Bölge molozların dökülmesinin ardından adeta hafriyat döküm sahasına dönmüş durumda. İzmit Belediyesi çalışanları olayı görüntüledikten sonra Büyükşehir logolu kamyonun sürücüsünü uyardı.

YETKİLİLER TUTANAK TUTTU

İzmit Belediyesi yetkilileri ise gerekli incelemeleri yapıp olay hakkında tutanak tuttular. Bölgede Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSU tarafından araziye atılan hafriyat atıkları yüzünden görüntü ve çevre kirliliği oluştu.

Hatırlanacağı gibi İzmit Belediyesi'ne ait arazileri çöplük olarak gören ve hafriyat atığına boğanlar daha önce bu alan için “Çöplüğe çevirdiniz” şeklinde iftira atmışlardı. İzmit Belediyesine kurulan kumpası sosyal medyadan yayınlayan Başkan Hürriyet, “Kumpaslarını ve yalanlarınızı ifşa etmeye devam edeceğiz” dedi.