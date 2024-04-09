Kocaeli Büyükşehir bayramda görev başında

Kocaeli Büyükşehir, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için nöbetçi ekipleriyle görev başında olacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla nöbetçi ekipleriyle görev başında olacak. Kocaeli’nin bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için mesai yapacak olan Büyükşehir birimleri gün boyu hizmet verecek.

BAYRAM İÇİN NÖBETÇİ EKİPLER

Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz bir ortamda yaşanabilmesi amacı ile Büyükşehir Belediyesi nöbetçi ekipler oluşturdu. Bu doğrultuda itfaiye ekipleri olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca görev yapacak. Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecekken, zabıta birimleri de denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam edecek.

ALO 153 VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Büyükşehir Ambulans Nakil Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca görev yapacak. Vatandaşlar Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası 153’ü arayarak ambulans ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini iletebilecek.

TÜM HİZMETLER 153’TE

Ramazan Bayramı süresince hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerden hizmet almak için 153’ü, İtfaiye acil durumu için 112’yi aramak yeterli.