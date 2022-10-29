Kocaeli Başiskele Termal Tesisinde çalışmalar hızla ilerliyor

Kocaeli'nin Büyükşehir’in sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı Başiskele Termal Tesisi projesinde çalışmalar hafriyat ve fore kazık imalatı ile devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kent genelindeki proje ve yatırımları ile vatandaşların hayatına konfor katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak olan Başiskele Termal Tesisinde çalışmalara devam ediyor. Başiskele Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapılacak tesiste hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, şu an hafriyat kazısı ve fore kazık imalatlarını yapıyor.

ZEMİNE 169 KAZIK ÇAKILACAK

Bir yandan tesisin hafriyat kazısı devam ederken diğer bir yandan zeminin güçlendirilmesi için fore kazık imalatı yapılıyor. Bu bağlamda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri toplamda 169 adet fore kazıktan 11 tanesinin imalatını tamamladı. Ayrıca iş dahilinde elektrik direklerinin deplase çalışmaları sürüyor.

10 BİN 621 METREKARE İNŞAAT ALANI

480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.