Kocaeli Ballıkayalar'da biyoçeşitlilik kayıt altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Doğa Kocaeli" etkinliklerinden TÜR SAY, Gebze Ballıkayalar’da gerçekleşti. Eğitmenlerle keşfe çıkan doğaseverler bölgenin faunasını inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaş bilimi etkinliği olarak bilinen ve Türkiye’de TÜR SAY olarak adlandırılan etkinlikte, bulunulan bölgenin flora ve faunası oluşturan tüm canlılar (ağaçlar, çiçekler, mantarlar, böcekler, kuşlar, memeliler vb.) cep telefonlarına yüklenenen “inaturalist” adlı uygulama ve çekilen fotoğraflarla gerçekleşiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında uzman eğitmenlerle doğa rehberleri eşliğinde Gebze Ballıkayalar’da gerçekleştirilen TÜR SAY etkinliğinde 100’ü aşkın doğaseverlere dört ayrı kategorideki ilgi alanlarına göre gözlem yapabilecekleri dürbünler, böcek gözlem kutuları veya büyüteçler verildi.

Böcek Doktoru olarak bilinen İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu, www.kocaelibitkileri.com editörü Hüseyin Cahit Doğan ve Biyolog Sibel Süer rehberliğinde başlayan etkinliğe Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de katıldı.

Ballıkayalar’ın çeşitli bölgelerinde gerçekleşen etkinlikte yılan kartalı, gri balıkçıl, ev kırgangıcı, benekli sinekkapan, şahin, arı kuşu, ebabil gibi önemli kuş türleri kayda geçirilirken orman çekirgesi, İtalyan kokarböceği, yaban arısı örümceği, alev tahtakurusu ve çeşitli eklembacaklılar da Ballıkayalar’ın türlerine eklendi. Toplamda 483 gözlemin yapıldığı etkinlikte, 257 tür kayıt altına alındı.

Ballıkayalar’ın florasını keşfetmeye çıkan doğaseverler, sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte Scabiosa atropurpurea (Mor Uyuz Otu) Salvia virgata (Fatma Ana Otu), Clinopodium nepeta (Sümüklü Fesleğen), Pistacia terebinthus (Menengiç) ve Ballota nigra (Grip Otu) gibi çeşitli bitkileri keşfederek, Ballıkayalar’ın türlerine ekledi. Ballıkayalar’ın renkli florasına şahit olan katılımcılar için de oldukça bilgilendirici bir etkinlik gerçekleştirildi.

SU SAMURU VE YABAN KEDİSİ

Ballıkayalar’ın biyoçeşitliliğinin takip edilmesi için bölgede daha önce yapılan çalışmalarda su samuru ve yaban kedisi başta olmak üzere 16 farklı memeli türünün de gözlemlenerek kayıt altına alındığı biliniyor.

TÜR SAY etkinliği boyunca gözlemlenen ve kayıt altına alınan türler sosyal medya hesaplarından, etkinlik raporu halinde yayınlanacak.