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Kocaeli Aydınlar Ocağı ilk toplantısını yaptı
GÜNDEM 10.06.2023, 14:17
Kocaeli Aydınlar Ocağı, Prof. Dr. Erdem Uluğ'un Siber Güvenlik Sunumuyla İlk Toplantısını GerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Aydınlar Ocağı, ilk toplantılarını 9 Haziran 2023 Cuma günü saat 19:30'da Kocaeli Ticaret Odası Beytül Kebap Restoran'da gerçekleştirdi.
Bu özel etkinlikte Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal'ın konuşmasının ardından, Prof. Dr. Erdem Uluğ "Siber Güvenlik" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda, siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki önemli konular masaya yatırıldı ve Prof. Dr. Uluğ, katılımcılara güncel tehditler ve korunma stratejileri hakkında bilgiler aktardı.
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