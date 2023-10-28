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Kocaeli Aydınlar Ocağı 100'üncü yılı kutladı

GÜNDEM 28.10.2023, 12:35
Kocaeli Aydınlar Ocağı 100'üncü yılı kutladı

Kocaeli Aydınlar Ocağı, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlaması vesilesiyle İzmit Öğretmenevi’nde Prof.Dr. Zehra Gönül Balkır’ın konuşmacı olarak katıldığı bir program düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Programa Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın önceki dönem başkanları Dr. Halil İbrahim Kahraman, SMMM Ahsen Okyar, Av. Ruhittin Sönmez ile birlikte çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın genç üyelerinden Ezgi Elikci’nin sunuculuğunu yaptığı program, akşam yemeğinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal kısa bir açılış konuşması yaptıktan sonra “Ben konuşma hakkımı bir Cumhuriyet çocuğuna devrediyorum” diyerek sözü 8. sınıf öğrencisi Alp Doruk Ergül’e bıraktı. (Alp Doruk Ergül, İzmit’in tanınan ve sevilen isimlerinden olan ve Soydan İş Hanı’nda sahaflık yapan Şerafettin Ergül’ün oğludur) Alp Doruk Ergül, Cumhuriyet’e dair fikirleri ile geleceğe yönelik temennilerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof.Dr. Zehra Gönül Balkır, Osmanlı’dan günümüze hukuk sistemi, hukukun önemi ve Cumhuriyetin 2. yüzyılında hukuk adına beklentileri ifade eden sunumunu gerçekleştirdi. İlgiyle dinlenen sunumun ardından dernek üyeleri de soru ve görüşleriyle sunuma katkıda bulundular.

Programa katılımı nedeniyle Prof.Dr. Zehra Gönül Balkır için hazırlanan plaketi, Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın genç üyelerinden ve aynı zamanda kendisi de hali hazırda Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Abdülhamit Karatepe takdim etti.

Sohbet havasında geçen ve katılımcıların büyük keyif aldıkları sunumun ardından, dernek üyeleri Cumhuriyet’in 2. yüzyılına ilişkin dilek ve temennilerini beyan ettiler ve toplu fotoğraf çekiminin ardından programı sonlandırdılar.

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