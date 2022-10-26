Kocaeli 'Avrupa İklim Konferansı’na ev sahipliği yapacak

Fransa’nın Strazburg kentinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli olarak Avrupa İklim Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söylediKOCAELİ (İGFA) - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 43. Genel Kurul Toplantısı için Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kongrede yaptığı konuşmada, Avrupa İklim Konferansı’nın Kocaeli’de yapılması önerisini sundu.

Türkiye Delegasyon Başkanı olarak çevrenin temel hak olması konusunda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, “Kocaeli olarak Avrupa İklim Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırız” ifadesini kullandı.

“KOCAELİ OLARAK HAZIRIZ”

Türkiye’nin çevre konusunda son dönemde çok önemli gelişmeler kat ettiğini ifade eden Başkan Büyükakın, öncellikli olarak farkındalığı ve kararlılığı göstermek açısından merkezi hükümet yönetimlerin organizasyon şemalarında değişiklikler yapıldığını anımsatarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak düzeltildi. Belediyelere ilgili alanda İklim Değişikliği başlıklı departmanlar kurma zorunluluğu getirildi ve bu konuda önemli mesafeler alındı. Son olarak kongrenin çevre ile ilgili bir konferans yapma önerisi var raporda. Biz bunu daha önce size sözlü olarak iletmiştik. Ben 2 milyon nüfuslu metropol bir şehrin belediye başkanı olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır olduğumu ifade ediyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükakın’ın bu konuşması oturumda bulunanlar tarafından büyük alkış aldı.