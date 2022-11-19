Kocaeli Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde mıcır mesaisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan saha zemininin mıcır dolgusunu yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Yenileme çalışmaları dahilinde birçok imalatı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahanın kılçık drenaj ve yağmursuyu drenaj bacalarının işlerini tamamladı. Sahanın sulama hattının yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri ayrıca zemindeki mıcır dolgu çalışmalarına da devam ediyor.

SENTETİK HALININ ÜRETİMİ YAPILIYOR

Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde bulunan 5 bin 930 m²'lik alandaki çim, Büyükşehir ekipleri tarafından çalışmaların ilk kısmında kaldırılmıştı. Sahanın yeni sentetik çim halısının üretimi fabrika ortamında gerçekleştiriliyor.