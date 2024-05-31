Kocaeli alışveriş festivali başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanında düzenlenen Alışveriş Festivali başladı. 2 Haziran’a kadar devam edecek Kocaeli Alışveriş Festivali için esnaf yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar varan indirim yaptı. Çadırların kurulduğu festival alanında birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklar ve aileleri bekliyor. Şenlik havasında geçecek festivalde; giyim, ayakkabı, züccaciye, bijuteri, hediyelik eşya, aksesuar, tül, halı, perde, tatlı, çikolata ve sokak lezzetlerinin uygun fiyatlarla satışı sağlanacak.Kocaeli (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Kocaeli Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen Alışveriş Festivali başladı. İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanında düzenlenen festival için esnaflar stant kurdu. Kocaeli Alışveriş Festivali, 2 Haziran Pazar günü sona erecek.

GEBZE KENT MEYDANI

Gebze Kent Meydanında düzenlenen Alışveriş Festivaline Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir katıldı. Alışveriş festivaline katılan esnafı ziyaret eden protokol üyeleri hayırlı işler temennisinde bulundu.

İZMİT’TE ESNAF ZİYARETİ

İzmit Kent Meydanında gerçekleşen Kocaeli Alışveriş Festivaline Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kadir Durmuş katıldı. Festivalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı konser verdi. Konserin ardından protokol üyeleri alışveriş festivaline katılan esnafı ziyaret etti.