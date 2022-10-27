Kocaeli Alikahya bölgesine futbol sahası geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda hız kesmiyor. Bu bağlamda Büyükşehir, İzmit Alikahya bölgesine yapacağı futbol sahasının ihalesini gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda kent genelinde spora ve sporcuya önemli destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tesis yatırımlarında da hız kesmiyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, ‘İzmit Alikahya Spor Tesisi’ yapımı ihalesi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 3 firma teklif verdi. Futbol sahasının yapılacağı proje için muhammen bedel 32 milyon 109 bin TL olarak belirlendi.

İhalede verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

Büyükşehir ekipleri, 10 bin metre kare inşaat alanı üzerine yapılması planlanan proje kapsamında 105x68 metre ebatlarında FİFA onaylı sentetik futbol sahası inşa edecek. Dumlupınar Mahallesi mevkiinde bulunan alana yapılacak tesiste her şey düşünüldü. Buna göre üstü çelik çatı ile kapatılacak bin kişilik tribünün yanı sıra, 2 şer adet sporcu soyunma odaları, 2’şer adet duş, wc, 2’şer adet seyirci wc’si, hakem soyunma odaları, idari ve teknik ofisler, Alikahya bölgesine yapılacak spor tesisinde bulunacak.

1 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yaparak işe başlayacak. İşin teslim süresi ise yer tesliminden itibaren 300 takvim günü olarak belirlendi. Dumlupınar Mahallesi’nde 10 bin metre kare alana inşa edilecek tesis ile Alikahya bölgesi modern bir futbol sahasına kavuşmuş olacak.