Kocaeli 'Afet Mutfağı'nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli'de Afet mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesinde ay sonu itibariyle kaba inşaat tamamlanacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara Bölgesine hizmet sunması için Başiskele’de projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi Projesinde çalışmalar devam ediyor.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından yaralarını saran ve olası afetlere hazır bir şehir için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet Mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesini hayata geçirdi. 19 Eylül’de temeli atılan Gıda Üretim Tesisi projesinde ay sonunda kaba inşaat bitecek.

Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılan Gıda Üretim Tesisi’nde B blok demir ve kalıp imalatı devam ediyor. Ayrıca çevre istinat perde imalatları yapılıyor. Bina doğalgaz bağlantı hattı imalatlarına başlandı.

420 GÜNDE TAMAMLANACAK

420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisi’nde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi planlanıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.