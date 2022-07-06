Kocaeli AB Türkiye Delegasyonu'nu ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u konuk etti.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’i makamında konuk etmesinin ardından bu seferde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u konuk etti.

Kocaeli’ni tanımak için ayrı bir gayretinin olduğunu ziyaretinde dile getiren Büyükelçi Meyer, SİEMENS gibi firmaların yanı sıra iş dünyasıyla bir araya geldiğini de ifade etti. Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin Türkiye açısından üretim, bilişim, lojistik gibi birçok alanda önemi hakkında konuk Büyükelçiyle görüş alışverişi yaptı.

Dünyadaki enerji fiyatları, pandemi süreci ve sonrası değişimler gibi bölge coğrafyasını da içine alan uluslararası alandaki gelecek vizyonu üzerine değerlendirmelerini yapan Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin ihracat anlamında ana hedefi olarak Avrupa'nın ilk sırada olduğunu belirterek, "2021 yılı itibariyle Türkiye’de araç üretiminin yüzde 38,9’u Kocaeli’nden karşılanmaktadır. Kocaeli Odasına kayıtlı 3.410 firmanın 338’i yabancı sermayelidir" diye konuştu.

"Kocaeli bir üretim ve emek şehridir" diyerek konuk Büyükelçi’ye bilgi veren Başkan Büyükakın, “Yabancı sermayeli firmalar arasında Almanya, Hollanda, Amerika, Fransa, Güney Kore, İtalya firmaları öne çıkmaktadır. Dünyanın marka firmaları; Ford, Hyundai, Anadolu-Isuzu, Siemens, Türk Pirelli, Good Year, Brisa, Bridgestone, Bosch gibi firmalar Kocaeli’nde üretim yapmaktadırlar. Şehrimizden dünyaya açılmaktadırlar” ifadelerini sarf etti.