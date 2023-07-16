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Kocaeli 15 Temmuz’da yine tek yürek oldu

GÜNDEM 16.07.2023, 09:03
Kocaeli 15 Temmuz’da yine tek yürek oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde anlamlı bir program hazırladı. Sekapark Uçurtma Tepesinde bir araya gelen binlerce kişi hain darbe girişimini lanetlerken şehitler için dualar okudu.KOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Şehir Tiyatroları, ÖNDER, Kocaeli İl Müftülüğü, Kartepe ve Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllerinin paydaşlığında düzenlenen etkinlikte Kocaeli yine tek yürek oldu. Hain darbe girişimi lanetlenirken şehit ve gaziler için dualar okundu. Canları pahasına vatan müdafaası yapan ve millî irade destanını tarihe altın harflerle yazan kahramanlar anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Sekapark Uçurtma Tepesindeki programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve askeri erkan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Sadettin Hülagü, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ve adli erkan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, HÜDA-PAR İl Başkanı Ali Çiftçioğlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

“KUTLU YÜRÜYÜŞ DEVAM EDİYOR”

Türkiye yüzyılı vizyonuyla kutlu yürüyüşün devam ettiğini vurgulayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “15 Temmuz gecesi aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, kanlı bir darbe girişiminde bulunarak Türkiye Cumhuriyetinin kutlu yürüyüşüne mani olmak istemişlerdir. 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın verdiği mücadele sayesinde Türkiye yüzyılının temelleri atılmıştır. FETÖ din kisvesi altında milletimizi kullanmıştır. Hamdolsun halkın sevgisini kazanmış bir Cumhurbaşkanımız var. FETÖ ve işbirlikçileri darbe gecesi karşılarına böyle bir milletin çıkacağını hesaplayamamışlardır. Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi milli birlik ve beraberlik içerisinde tank ve uçakların karşısına imanı ile çıkmıştır. O gün ve bugün sahip çıktığımız şey onurumuz, bağımsızlığımız, şerefimiz ve bayrağımızdır. Büyük Türk Milleti nereden gelirse gelsin haince yapılan tüm saldırıları 15 Temmuz’da olduğu gibi püskürtmeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Bu milletin evlatları bayrak, vatan ve devletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda gösterdiği kararlılığı yine gösterdi. Vatan evlatları Türkiye ve Orta Doğu coğrafyası için çok anlam taşıyan planı yerle bir etti. 15 Temmuz’un asıl hedef bu bölgenin yeniden planlanmasıydı. Vatan aşkıyla bu planlar yerle bir oldu. Küresel efendilere tarih boyu gösterdiğimizi yeniden gösterdik. Bizim milletimiz vatan bütünlüğü için elinden gelen her şeyi yapar. O gece bu vatanın evlatları şehit ve gazi oldular. Tarih boyunca tüm şehit düşen ve gazi olan vatan evlatlarımızın karşısında hürmetle eğiliyorum. Coğrafya kaderdir derler, çok doğru bir söz. Bizim coğrafyamız bunu tam anlamıyla anlatıyor. Bizim milletimizin bağımsızlık aşkı devam ettiği sürece bu coğrafyadaki son millet bizim milletimiz olacaktır. Bu millet ilelebet payidar olacaktır” diye konuştu.

AKŞAM NAMAZI ALANDA BİRLİKTE KILINDI

Öte yandan dolu dolu içeriğiyle dikkat çeken program akşam namazının cemaatle birlikte alanda kılınmasıyla başladı. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını protokol konuşmaları takip etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirildi.

Daha sonra İl Müftülüğü hocaları tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Ayrıca, Büyükşehir’in tüm şehitler adına başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” çağrısı kapsamında okunan Yasin-i Şeriflerin duası yapıldı. Programda ulusumuzun bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini simgeleyen bayrağımızın milli sporcularımız eşliğinde Vali Seddar Yavuz’a teslimi gerçekleştirildi.

SÜMER EZGÜ - GÜLAY - AYSUN GÜLTEKİN - TUNCAY KEMERTAŞ

Son Cephe 15 Temmuz programında kahramanlık ve seferberlik türküleri repertuarından oluşan bir konser gerçekleştirildi. Konserde; Türk halk müziğinin en önemli sanatçılarından Aysun Gültekin, Sümer Ezgü, Gülay ve Tuncay Kemertaş sahne aldı. Sanatçılara geniş bir orkestra eşlik ederken aynı zamanda programa özel hazırlanan çeşitli görsel tasarımlar ve ışık şovları sergilendi.

Sahne gösterisinin bitimiyle etkinliğin sonuna yaklaşıldı. Sala okumalarına kadar 15 Temmuz günü yaşanan olaylar video gösterileri ile aktarıldı. Saatler 00:13’ü gösterdiğinde Türkiye’deki ve Kocaeli’ndeki tüm camilerden eş zamanlı salalar okundu. Program salaların okunmasıyla sona erdi.

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