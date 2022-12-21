'Koca Yusuf'lar Kayseri'ye ulaştı

Ukrayna’daki 2 Adet A400M uçağımız emniyetle Kayseri’ye döndü.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım götürmek ve vatandaşlar tahliye etmek amacıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması dolayısıyla Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağımız 20 Aralık’ta ana üsleri olan Kayseri’ye ulaştığını duyurdu.

Uçakları başarılı şekilde Kayseri'ye getiren personeli havaalanında bekleyen kıymetli ailelerine kavuşarak hasret giderdi.

https://youtu.be/0fNh_iHvv-E