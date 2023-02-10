Koca Yusuf 40 tonluk yardımı deprem bölgelerine uçurdu

Koca Yusuf, Muğla’nın yardımlarını Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana'ya uçurdu.MUĞLA (İGFA) - Muğlalı ihracatçılar, vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ile güç birliğine giderek, topladıkları 100 ton yardım malzemesini Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 4 askeri kargo uçağıyla depremden en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana’ya gönderdiler.

Milas Hava Meydan Komutanlığı Koordinasyonunda, AFAD ile iş birliğinde bir yardım kampanyası yürüttüklerini aktaran Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikeri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla, 9 Şubat 2023 tarihinde, 3 uçak dolusu yardım malzemesini Kahramanmaraş ve Adıyaman’a ulaştırdıklarını, 4. Uçağın ise; Adanalı depremzedeler için 10 Şubat’ta havalandığını dile getirdi.

Kızıltan, “Muğlalı ihracatçılar ve vatandaşlarımız tarafından toplanan 60 ton yardım malzemesi için, aynı gün 2 askeri kargo uçağı Adıyaman’a sevk edildi. 10 Şubat’ta da 4. uçağımız Adana’daki depremzedeler için havalandı ve iyilik hareketimizi taçlandırdı” diye konuştu.

https://youtu.be/hDjVXCVKEhU