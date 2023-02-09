Koca yüreklerden anlamlı hediye

Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında yardımların çığ gibi büyüdüğü bir ortamda koca yürekli miniklerimiz de depremzede kardeşlerine en sevdikleri oyuncakları göndererek destek oluyorlar.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem toplumumuzu derinden etkiledi. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Kütahya Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya yardımlar çığ gibi büyüyor.

Kimi vatandaş sırtındaki paltosunu çıkartıp verdi, kimisi de evindeki kumbarasını getirdi. Bu arada depremin sessiz duaları olan çocuklar da deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmadı. Depremzede kardeşleri için kendilerinin en değer verdikleri oyuncaklarını Kütahya Belediyesi'ne ulaştırarak deprem bölgesine iletilmesini talep etti.

Üzerlerine yazdıkları kısa kısa notlarla kardeşlerine selam gönderen Kütahyalı koca yürekli minikler, bu davranışları ile herkesin ortak acısına bir nebze de olsun su serpiyor.