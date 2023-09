Kocaeli'de vatandaşın en çok kullandığı ulaşım araçlarından KOBİS, hırsızların hedefi oldu. 5 saniyede çalınıp kırılan ve bir köşeye atılan bisikletlerin tamiri günler sürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Bisiklet sistemi KOBİS’e dadanan kişiler, istasyonları gözleyip, kimsenin olmadığı saatlerde bisikletleri çalıyor.

Her gün binlerce insanın ulaşım talebine cüzi miktar karşılığında cevap veren KOBİS, son zamanlarda kamu malına zarar veren hırsızların hedefi olurken, kişilerin verdiği zarar yanlarına kalmıyor. 5 saniyede kilitleri kırıp istasyondan bisikleti çalan şahısların verdiği zarar; güvenlik kameralarından tespit edilrerek, haklarında kamu davası açılıyor.

TAMİRATI GÜNLER SÜRÜYOR

KOBİS istasyonlarını gözleyen şahıslar kimsenin olmadığı saatlerde bisikletleri kaba güç kilit aksamını kırarak çalıp olay yerinden ayrılıyor. Şahıslar saniyeler içerisinde KOBİS’in bisiklet park ünitelerine, bisiklet üzerindeki kilitleme aparatına ve bisiklete zarar veriyor. Çalınan bisikletler daha sonra kırılmış ve ağır hasarlı şekilde bulunuyor. Hırsızların saniyeler içerisinde zarar verdiği bisikletlerin tamiratı için Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesinde saatler, hatta günler süren tamirat gerektiriyor.

Vatandaşların her gün kullandığı KOBİS’e zarar veren şahıslar hakkında yasal işlem başlatılıyor. 24 saat güvenlik kameralarıyla takip edilen KOBİS’e bu şahısların verdiği zararların yer aldığı görüntüler pes dedirtti. Şahısların görüntülerden kimlik teşhisi yapılarak haklarında Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından yasal işlem başlatılıyor.

YANLARINA KALMIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca kurulan Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesinde, güvenlik kameralarıyla gözlem altında tutulan istasyonlardaki her olay an be an kaydediliyor. Bu kapsamda bisiklete ve istasyonlara zarar veren kişiler tespit edilip hakkında yasal işlem başlatılıyor. Bisikletlerin kamu malı olduğunu hatırlatan yetkililer, bisiklet kullanırken vatandaşların dikkatli olmasını ve bisikletlerin kendi malları gibi kullanılıp zarar verilmemesini istiyor.