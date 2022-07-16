KO-MEK'ten doğa dostu tiyatro

Annelerle çocukların daha verimli ve kaliteli vakit geçirmesini sağlayan KO-MEK bu kez anne ve çocukları “Haydi Doğayı Koruyalım” tiyatrosunda bir araya getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar da anneleriyle birlikte eğitim almaya başladı. Eğitim dönemi boyunca sosyal kültürel faaliyetler düzenleyerek kursiyerlerle birlikte olan KO-MEK, bu kez anne ve çocukların sergilediği “Haydi Doğayı Koruyalım” tiyatro oyununu sahneye koydu.

ANNE VE ÇOCUKLAR İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTILAR

Çocuklara doğayı koruma bilincini aşılamak ve anneler ile çocukların uyum içinde çalışma kabiliyetini geliştirmek için ilk kez anne çocuk atölyesine gelen çocuklar anneleri ile birlikte tiyatro sahnesine çıktı. SDKM’de sahnelenen “Haydi Doğayı Koruyalım” adlı oyunda çocukların performansı izleyenler tarafından bolca alkış aldı.

13 ÇOCUK 13 ANNE DOĞA BİLİNCİ İÇİN EL ELE

13 annenin çocukları ile birlikte ilk kez sahne tozu yuttuğu tiyatro oyununda çocuklara doğa bilinci aşılanırken büyüklere de onlara iyi örnek olma mesajı verildi. KO-MEK Tiyatro eğitmeni Murat Kaya’nın yazıp yönettiği oyunda Hayrunisa Usta ve Şeyma Nur Ekiz de proje koordinatörlüğünü yaptı.

3 AY GİBİ KISA SÜREDE HAZIRLANDILAR

3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanarak seyircinin karşısına çıkan anne ve çocuklar oynadıkları oyunlarla seyirciyi hem güldürdüler hem de doğayı koruyalım mesajı verdiler. Süleyman Demirel Kültür Merkezini dolduran tiyatro severler çocukları ile birlikte unutulmaz bir gece yaşadılar. Masal kahramanlarımız Nasrettin hoca Keloğlan ve Hacivat, Karagöz tefsirleri ile seyirciyi güldüren minik kahramanlar oynadıkları oyunların hakkını da vermiş oldular.