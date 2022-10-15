KO-MEK geri dönüşümün öncüsü oldu

KO-MEK kurduğu stantlar ve geri dönüşüm defilesiyle ‘’Daha azıyla daha çok dünya Sıfır Atık Festivaline” renk kattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması konusunda farkındalık oluşturmak adına düzenlediği Sıfır Artık Festivali, Kocaeli Kongre Merkezinde devam ediyor. Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan ve “Daha azıyla daha çok dünya” temasıyla gerçekleştirilen programda KO-MEK, geri dönüşüm stantlarında gerçekleştirdiği uygulamalarla adeta dönüşümün öncüsü oldu.

BU ATÖLYELER ÇOK EĞLENCELİ

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam edecek olan festivalde KO-MEK alana kurduğu ‘’kendin yap atölyesi, ev dekorasyonu atölyesi, atık kâğıttan biblo yapımı atölyesi ve geri dönüşümün renkli dünyası’’ atölyeleriyle festivale renk kattı. Alanda bulunan uygulama atölyeleri ile festivale katılan ziyaretçilere uygulama yaptıran KO-MEK eğitmenleri bir birinden güzel el emeği göz nuru eserlerin yapılmasına vesile oldu.

ESKİ EŞYALAR EV DEKORASYONUNA DÖNÜŞTÜ

Geri dönüşüm atölyelerinde gerçekleştirilen atık gazetelerden oluşturulan biblo yapımını ilk kez gören ziyaretçiler eğitmenler eşliğinde uygulamalı yaparak deneyim kazandı. Yaparak öğrenen ziyaretçiler yeni bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Ayrıca atık bez parçalarıyla yeni ürünler tasarlayarak kendilerine göre giysiler oluşturan katılımcılar eski ev eşyalarını rengarenk boyayarak yeni dekorasyon ürünlerine dönüştürdü.

BAKAN KURUM SERGİYİ ÇOK BEĞENDİ

Geri dönüşüm eserlerinden oluşan geniş bir sergi oluşturarak ziyaretçilerin beğenisine sunan KO-MEK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ziyaretçilerden de tam not aldı. Eski masa sandalye kullanılmış ve yıpranmış dolapların yeniden boyanarak ve işlenerek oluşturulduğu sergide ayrıca birçok geri dönüşüm ürününün toplanarak bir araya getirildiği tablolarda sergilendi.

BU KIYAFETLER TREND OLUR

Ayrıca açılış programının sonunda ünlü modacı Dilek Hanif ve KO-MEK eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen defile katılımcıların beğenisine sunuldu. KO-MEK kursiyerlerinin ve personelinin elinde bulunan, atıl olduğunu düşündüğü bütün kumaşlar ve kıyafetler toplanarak yapılan ürünlerden oluşan 15 adet ürün sergilendi. Gösteride hazırlanan bütün kıyafetler; top sonu kumaşlar, sandıklarda kalan çeyiz ürünleri, eski danteller, evlerdeki eskimiş kıyafetler, çarşaflar haftalar süren çalışmanın sonunda yeniden hayat verildi.

KO-MEK EĞİTMENLERİNDEN ANLAMLI HEDİYE

Açılış sonrasında bir konuşma yapan modacı Dilek Hanif daha sonra KO-MEK eğitmenleri tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum için geri dönüşüm ürünlerinden hazırlanan kıyafeti hediye etti.