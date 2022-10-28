KMTSO başkan adayı Buluntu: Odamıza kayıtlı herkes bizim için çok önmeli

Kahramanmaraş'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için seçim çalışmalarını sürdüren başkan adayı Mustafa Buluntu, oy kullanacak tüm üyelerin önemli olduğunu belirterek, Kahramanmaraş'ı ilçelerindeki tüm sanayi ve ticaret temsilcileriyle bütünleştirmek istediklerini söyledi.Tural ŞAHBAZLI / Kahramanmaraş (İGFA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KMTSO)'na adaylığını açıklayan iş insanı Mustafa Buluntu seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hem sanayici, hem de tüccarları ziyaret eden KMTSO Başkan Adayı Mustafa Buluntu, 10 bin üyesi olan oda seçimleri bu zamana kadar parmakla sayılacak üyeyle seçim yaptığına dikkati çekerek, kendilerinin adaylığı ile birlikte ortalığın hareketlendiğini kaydetti.

Seçimlerde oy kullanacak en büyük firmadan, en küçük firmaya kadar her şirketin, herkesin önemli olduğunun altını çizen Buluntu, Kahramanmaraş'ı ilçelerindeki tüm sanayi ve ticaret temsilcileriyle bütünleştirmek istediklerini söyledi. "Odamıza kayıtlı herkes bizim için çok önemlidir" diyen Buluntu, "Ticaret ve Sanayi Odası olmayan ilçelerimizden birer meclis veya komite üyesi alarak ilçedeki arkadaşlarımızın da sorunlarının yerinde takip edilmesini ve o sorunların el birliği ile çözülmesini sağlayacağız. Şuana kadar hiçbir sektör kurulları yönetim kurullarına davet edilip sorunları tartışılmadı. Biz yönetim kurulu toplantımıza sektör kurullarını periyodik bir şekilde davet ederek her sorunu birebir masaya yatıracağız, görüş ve düşüncelerini önemseyeceğiz" diye konuştu.

Odaya kayıtlı üyelerin karşılaştığı sorunlarla ilgili kurumsal çözüm üreteceklerini de belirten Buluntu, “Bugün yatırım yapmak isteyen girişimcilerimiz birçok bürokratik prosedürlerle bireysel olarak mücadele veriyor. Birçoğumuzun yatırım yaparken karşılaştığımız sorunların çözümünde muhatap bulamıyoruz. Biz bu sorunların giderilmesi için odamız bünyesinde güçlü bir inisiyatif olarak sorunları kurumsal olarak takip edeceğiz. KMTSO her üyesinin haklı olduğu her davasında yanında bulunduğunu göstermesi lazım" dedi.