Klima şikayetleri yüzde 363 arttı

Çözüm platformu Şikayetvar, klima sektörüyle ilgili verilerini paylaştı. Klimalarla ilgili şikayetler yaz döneminde yüzde 363 artarken, tüketicilerin en çok şikayet ettiği konu enerji tüketimi oldu. Verilere göre temmuz ayı 4.066 şikayet sayısıyla şikayetlerin zirve yaptığı ay oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, yaz döneminde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kavurucu günler yaşıyor. Sıcak ve bunaltıcı havalar tüketicilerin klima kullanımının artışına da beraberinde getirdi. Çözüm platformu Şikayetvar, klima sektörünü mercek altına aldı. Açıklanan veriler, 2022’nin ay dönemiyle (Haziran, Temmuz, Ağustos) 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayetlerin yüzde 363 arttığını gösteriyor. Tüketicilerin klimayla ilgili en çok şikayet ettiği konuların başında enerji tüketimi gelirken, klima montajında sorun yaşanması, yetkili servisin zamanında randevuya gelmemesi öne çıkan diğer konular oldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı, bazı şehirlerde sıcaklık rekorlarının kırıldığı şu günlerde klima kullanımı artıyor. Şikayevar verilerine göre, bu dönemde klimalayla ilgili şikayetlerin yükselişte olduğu gözlemleniyor. Klima sektörüyle 2022’in yaz döneminde bin 472 olan şikayet sayısı 2023’ün aynı döneminde yüzde 363 artış göstererek 6 bin 811’e yükseldi. 4 bin 66 şikayet sayısıyla temmuz ayı şikayetlerin zirve yaptığı ay oldu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, klima sektöründe 2022’de gelen toplam şikayet sayısı 2 bin 390 iken, 2023’ün ilk 8 ayında şikayetler yüzde 221 arttı ve şikayet sayısı 7 bin 665’e ulaştı.

Açıklanan verilere göre tüketicilerin klimalarla ilgili en çok çözüm beklediği konu enerji tüketimiyle ilgili oldu. En çok şikayet edilen diğer konularsa şöyle sıralandı: Klima montajında sorun yaşanması, yetkili servisin randevuya gelmemesi, servisin ürün arızasında ilgisiz ve yetersiz kalması, cihazın alındıktan çok kısa bir süre sonra arızalanması.