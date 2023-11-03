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KKTC, sağlık turizminde hedefe kilitlendi!

GÜNDEM 03.11.2023, 13:56
KKTC, sağlık turizminde hedefe kilitlendi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 50, istihdamda ise yüzde 20 artış ile hedefe kilitlendi.Özden DEMİRCİ / ANTALYA (İGFA) - Dünya Sağlık Turizmi Konseyi ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Antalya Turizm Fuarında, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGFA) Etik kurulu ve Kocaeli Turizm Derneği Başkanı, Gazeteci Soner Kılıç’a önemli açıklamalar yaptı.

Bu yıl 5.kez düzenlenen 35 ülkeden 25 bin turizm profesyoneli ve paydaşının ağırlandığı Antalya Turizm Fuarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standında  İGFA Etik kurulu ve Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Gazeteci Soner Kılıç, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığını da yürüten, Kıbrıs Sağlık Turizmi KonseyiBaşkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan ile Kıbrıs Sağlık Turizmi hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

SAĞLIK TURİZMİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi  arasında “Sağlık Turizmi İşbirliği Protokolü” imzalandığını belirten Savaşan. "Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından İstanbul’da imzalanan protokole Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Başkanı Köksal Holoğluile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanı ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşanbirlikte imzaladıklarını" belirti.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanı Savaşan, "Protokolle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında fizik tedavi, estetik, IVF, kalp, wellness başta olmak üzere sağlık turizmi alanında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ve ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yeni sağlık turizmiyatırımlarının kazandırılması için çalışmalar yürütülmesi ön görülüyor.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan konuşmasında yapılan protokolün Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin 2023 yılı için koyduğu sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 50, istihdamda ise yüzde 20 artış hedefine ulaşmada önemli katkısı olacağını belirtti.

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