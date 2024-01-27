KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre'den Başkan Altay’a ziyaret
Çeşitli programlara katılmak üzere Konya’da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.
TBMM - KKTC Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’in de bulunduğu ziyarette, Konya’da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden KKTC Meclis Başkanı Töre, Başkan Altay’a çalışmalarında başarılar diledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da KKTC Meclis Başkanı Töre’yi çeşitli programlar vesilesiyle Konya’da ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|57
|2. Galatasaray
|22
|57
|3. Trabzonspor
|22
|37
|4. Beşiktaş
|22
|36
|5. Rizespor
|22
|35
|6. Antalyaspor
|22
|33
|7. A.Demirspor
|22
|31
|8. Kasımpasa
|22
|29
|9. Kayserispor
|22
|29
|10. Ankaragücü
|22
|28
|11. Başakşehir
|22
|27
|12. Alanyaspor
|23
|27
|13. Sivasspor
|22
|26
|14. Samsunspor
|22
|25
|15. Gaziantep FK
|22
|23
|16. Pendikspor
|23
|23
|17. Hatayspor
|22
|22
|18. Karagümrük
|22
|21
|19. Konyaspor
|22
|21
|20. İstanbulspor
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Erzurumspor
|20
|26
|10. Boluspor
|19
|26
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Atletico Madrid
|20
|41
|5. Athletic Bilbao
|21
|41
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Mallorca
|21
|20
|15. Villarreal
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|22
|6