KKTC Genel Kuvvetleri'ni Konya İtfaiyesi eğitti

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği iş birliğiyle KKTC Genel Kuvvetler Komutanlığı itfaiye personeline yönelik Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Genel Kuvvetler Komutanlığı itfaiye personeline ADAMEP kapsamında Temel İtfaiye Eğitimi verildi.

Farklı ülkelerde itfaiyeci eğitimlerine devam eden Konya Büyükşehir İtfaiyesi, uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Konya Büyükşehir İtfaiyesi, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da yanma-yangın bilgisi, trafik kazaları, temel ilk yardım, kentsel arama-kurtarma, olay yeri yönetimi ve Türkiye’de itfaiyecilik alanlarında eğitim verdi.

Bir hafta süren teorik ve uygulamalı eğitimin başında ve sonunda yapılan testlerde yüzde yüze yakın başarı oranı yakalanarak yapılan eğitimin verimli geçtiği görüldü. Eğitimlerin sonunda KKTC Genel Kuvvetler Komutanlığı itfaiye personeline, Polis Okulu Müdürlüğünde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

KKTC İtfaiyesi’nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Burhan Kadı, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na farklı alanlarda verdikleri eğitimler için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli ilk yardım eğitmeni Burak Karabulut da iyi bir itfaiyecinin her zaman iyi bir ilk yardımcı olmak zorunda olduğunu belirtti. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda itfaiye amiri olarak görev yapan Memiş Gezer de, ADAMEP kapsamında bilgi, teknik ve tecrübelerini Kıbrıslı itfaiyecilerle paylaştıklarını anlattı.

Uluslararası alanda eğitimlerini sürdürerek bir marka haline gelen Konya Büyükşehir İtfaiyesi bugüne kadar; Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Libya, Gambiya, Filistin, Gürcistan, Makedonya ve Somali itfaiyelerine de temel ve ileri seviye itfaiye eğitimleri verdi. Hizmet ve sorumluluk bilinciyle hareket eden Konya İtfaiyesi dost ve kardeş ülkelerle bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam edecek.