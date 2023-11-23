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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Bilecik'ten fahri doktora diploması

GÜNDEM 23.11.2023, 09:49
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Bilecik'ten fahri doktora diploması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı açılış törenini Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde coşkulu bir programla gerçekleşti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törene; onur konuğu olarak teşrif eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, devlet ve il protokolünden çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlayan tören; yan flüt ve piyano müzik dinletisi ile devam etti. 1,5 ayı aşkın süredir Filistin’de yaşanan vahşete vurgu yaparak sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir; iki gün önce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü olduğunu hatırlatarak “Kelimeler bazen gerçekten kifayetsiz kalıyor.” dedi.

Üniversitede yapılan bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmalara dair bir sunum yapan Rektör Beydemir, üniversitenin gerek yurt içi gerekse uluslararası düzeyde elde ettiği başarıları dinleyicilere aktardı. Web Of Science, Scopus, Times Higher Education (THE) gibi akademik ölçütlerin yanı sıra; Green Metric gibi sosyal ölçütlerde de Üniversitemizin geldiği noktaların altını çizen Rektör Beydemir, “Bu başarılarda pay sahibi olan tüm paydaşlarımıza ve kıymetli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

TATAR’A FAHRİ DOKTORA DİPLOMASI TEVDİ EDİLDİ

Senato Kurulu'nun aldığı karar ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Fahri Doktora Diploması tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a; “KKTC’nin uluslararası ilişkiler alanındaki menfaatlerini korumakta gösterdiği gayretler ve Kıbrıs Türkünün onur ve haysiyetinin uluslararası toplum nezdinde muhafazasına verdiği müstesna katkılardan dolayı” kendisine tevdi edilen Fahri Doktora Diplomasını, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir arz etti.

Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki kadim bağlılığın ilelebet süreceğini belirttiği konuşmasında dinleyicilere hitaben; “Verdiğimiz mücadele Türklük mücadelesi, güttüğümüz dava Türkün davasıdır.” şeklinde konuştu.

Bu arada akademik yılın açılış dersini veren 28. Dönem Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, dinleyicilere “Yaratıcı Zeka ve Liderlik” konulu bir sunum yaparken, başarının ön koşulunun hayal etmek olduğunu söyledi.

Tören, Stanford Üniversitesi tarafından her yıl açıklanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine giren akademisyenlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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