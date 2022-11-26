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KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Fatma Şahin'e ziyaret

GÜNDEM 26.11.2022, 15:25
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Fatma Şahin'e ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep’e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’yi geliştirmek ve yapısını güçlendirmek için Gaziantep’te yürütülen görüşmelerin bir kısmının KKTC’de de yapılacağını belirterek şöyle konuştu: “Gaziantep'e geldiğimde muazzam bir ilham ve ışık alıyorum. Tabii bunun sebebi Büyükşehir Belediye başkanımız Fatma Şahin’in tecrübesi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yoğun temaslar neticesi itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Gaziantep'teki bu görüşmelerin bir kısmını ciddi anlamda orada da göreceğiz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni geliştirmek ve yapısını güçlendirmek için olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Şu anda Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,çeşitli platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik çok büyük gayretleri vardır. Türk devleti teşkilatına gözlemci statüsü ve kabul edilmiş olmamız tarihi bir adımdı. Dolayısıyla Gaziantep'in bize dokunuşu, bize verdiği destek fevkalade önemli. Değerli huzurlarınızda bir kez daha Gaziantep halkına sevgi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum.”

 TATAR: FATMA ŞAHİN LİDERLİĞİNDE DOĞU AKDENİZ’DEKİ PARLAYAN YILDIZ OLACAĞIZ

Siyasi zemin güçlü olduktan sonra, teknolojik gelişmeleri bu dijital gelişmelerin KKTC’nin daha çok ileri taşınacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti: “Turizm anlamında, kültürel anlamda, üniversitelerimizle gerçekten bütün bu hem eğitim hem kültürel faaliyetler, aynı zamanda Anadolu’dan götürülen suyla tarımsal faaliyetlerin potansiyelinin artırılması. O bakımdan bu bilim ve ilim dünyasında özellikle pandemi sonrasında yeni bir dönem bizi beklemektedir. Dolayısıyla Sayın Fatma Şahin’in liderliğinde buradaki tecrübeyle birlikte inşallah ifade ettiklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirebilirsek Doğu Akdeniz’deki parlayan yıldız olacağız.”

ŞAHİN: BİLGİ ORMANINI BİZ AYNI ŞEKİLDE KUZEY KIBRIS’A DA GÖTÜRMEK İSTİYORUZ

 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, KKTC’nin kültürel mirası, zenginliği, organik tarımı, nasıl bir yeşil ada olabileceği, yeşil kalkınma ve yeşil adayla, bilgi ve teknolojiyle, kültürel mirasla donatılmış bir Kuzey Kıbrıs’ın nasıl büyüyebileceğini ön gördüğünü belirterek, “Kıbrıs’a gittiğim zaman büyüme kapasitesi beni çok heyecanlandırıyor. Oraya baktığım zaman Gaziantep modeli aslında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İstanbul’da attığı tohumdur. Biz Gaziantep’te bunu bir bilgi ormanına dönüştürdük. Bilgi ormanını biz aynı şekilde Kuzey Kıbrıs’a da götürmek istiyoruz” diye konuştu.

 ŞAHİN: KIBRIS’TA YEŞİL ADA MASTER PLANI ÇIKARACAĞIZ

Yeşil ekonominin Kıbrıs’ta var olduğunu ve bununla KKTC’nin ekonomisinin büyüyeceğine değinen Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Burayı yeşil ada yapacağız. Yeşil ada master planı çıkaracağız. Şimdi orada ulaşım ve enerjinin o kadar büyük potansiyeli var. Sosyal içerme dediğimiz çok güçlü kadınlar var. Kadınların hem kariyer hem çocuk yapması için kreş destekleri, çocukların spor yapması ve teknolojik altyapıyı oluşturması için bizim burada yaptığımız deney yapılar, bilim merkezleri. Bunlarla birlikte herkesin mutlu olduğu, herkesin çok huzurlu olduğu, gençlerden çok daha zengin olduğu yeni dönem. Biz buna Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın Kıbrıs modelini yapacak gücümüz var, aşkımız var, heyecanımız bilgi ve tecrübemiz var. Cumhurbaşkanımızın buraya gelmiş olması da bize çok ilham veriyor. Bu koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız sağladığı zaman biz onların emrinde ve hizmetindeyiz.”

Ziyarete, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekilleri Osman Toprak, Latif Karadağ, Mehmet Berk katıldı.

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