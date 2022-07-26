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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Taşucu Limanı'nda
GÜNDEM 26.07.2022, 14:14
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Taşucu Limanı'nda askeri ve sivil yetkililer tarafından karşılandı.MERSİN (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki günlük temasları kapsamında yavru vatandan Türkiye'ye geldi.
Mersin'de Taşucu Limanı'nda askeri ve sivil yetkililer tarafından karşılanan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, iki günlük temasları çerçevesinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde, “Kıbrıs’ta Türklerin Varoluş Mücadelesi” başlıklı konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fahri Doktora Töreni’ne katılacağı öğrenildi.
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