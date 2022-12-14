Kızılelma'nın ilk uçuşu gerçekleşti

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma havalandı. Selçuk Bayraktar, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından 'ilk uçuş' başlığıyla paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma göklerdeki ilk uçuşuyla buluştu.

Daha önce koşu testine çıkan Kızılelma, ardından ilk uçuşu gerçekleştirdi.

BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu" diyen Bayraktar, "Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar #KIZILELMA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş çoğrafyalara hayırlı uğurlu olsun..." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Selcuk/status/1603034148880502789