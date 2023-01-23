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Kızılelma'nın ikinci testi de başarılı!
GÜNDEM 23.01.2023, 17:36
Yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.ANKARA (İGFA) - Baykar Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Bayraktar "Bayraktar Kızılelma'nın 2. Uçuş Testi’nin de başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ufku açık olsun" mesajı verdi.
Uçuşa yönelik video görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma ikinci testten de başarıyla geçtiğini belirten Baykar Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" dedi.
https://twitter.com/Selcuk/status/1617528061750042624
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