Kızılay yardımı havadan ulaştırıyor

Şiddeti 7,5’in üzerinde meydana gelen iki büyük depremin ardından personel ve gönüllüleriyle farklı noktalarda afetzedelere yardım etmek için büyük bir özveriyle çalışan Kızılay, depremden etkilenen kırsal kesimlere beslenme, barınma, giyim ve hijyen malzemelerini helikopterlerle ulaştırıyor.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılayı, kırsal kesimlere helikopterlerle yardım ulaştırıyor.

Depremzedelere yardım ulaştırmak için zamanla yarışan Kızılaycılar, Elbistan’a karayoluyla ulaşımda sıkıntı yaşanması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetler’e ait helikopterlerle su ve gıda kolilerini bölgeye transfer ediyor.

Mehmetçik'in desteğiyle, depremden etkilenen ve helikopterle ulaşabilecek en uzak noktalara yardım götüren uzman personel ve gönüllüler, tüm ihtiyaçlara cevap verilene kadar yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.