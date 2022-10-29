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Kızılay ve Kızılhaç iletişimcileri İstanbul’da buluştu

GÜNDEM 29.10.2022, 10:05
Kızılay ve Kızılhaç iletişimcileri İstanbul’da buluştu

Kızılay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Bölgesel Kaynak Yaratma ve İletişim Beceri Paylaşımı” etkinliğinde 50’den fazla ülkeden 150 iletişim ve bağış profesyoneli İstanbul’da bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Kızılay, İstanbul’da büyük bir organizasyona ev sahipliği yaparak dünyanın farklı ülkelerinden iyilik çalışanlarını “Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Bölgesel Kaynak Yaratma ve İletişim Beceri Paylaşımı” etkinliğinde buluşturdu. Bu yıl İstanbul’da 7.si düzenlenen etkinliğe 50’yi aşkın ülkeden 150 iletişim ve bağış profesyoneli katılarak parçası oldukları Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinde bugüne kadar edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeleri meslektaşlarıyla paylaştı. Açılış konuşmasını Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın yaptığı etkinlikte iletişim ve bağış alanında hayata geçirilen yenilikçi ve dijital uygulamalar, kampanyalarla  oluşturulan farkındalıklar, Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin büyümesinde iletişim ve bağış faaliyetlerinin oynadığı rol, konvansiyonel ve sosyal medyanın nasıl bağış aracı olarak kullanılabileceği, iletişim yaklaşımlarının toplumlara göre nasıl şekillendiği, Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin uygulamaya koyduğu farklı yatırım alanları, vb. konular üzerine yaklaşık 60 profesyonel sunum gerçekleştirdi.

Programa katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “İnsanlık olarak zorlu zamanlardan geçiyoruz. İklim değişikliğinin sebep olduğu doğal afet ve acil durumlar her geçen gün artıyor. Dünya genelinde çatışmalar yaygınlaştı. Özellikle kadın ve çocuklar bu krizlerden orantısız olarak etkilenen grupların başında geliyor. Tüm dünyada yaşanan ekonomik istikrarsızlık, milyonlarca insanı yerinden ederek göçe zorluyor. Dolayısıyla her birimiz, ancak sürdürülebilir bağış sistemiyle aşılabilecek küresel insani bir krizle karşı karşıyayız. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri olarak faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz için kaynak geliştirme yaklaşımlarımız, araçlarımız ve platformlarımızı yenilikçi bir sistematiğe oturtmalıyız. Her geçen gün büyüyen insani ihtiyaçları göz önünde bulundurduğumuzda bağış, insani yardım çalışanları için çok daha önemli bir faktör haline geliyor. Bağış kazanım yeteneklerimizi güçlendirmek adına çok önemli birkaç faktör var. Bunlardan en önemlisi, iletişimin yakın ve samimi rolü. Bağış topladığımız kadar iletişim yapıyoruz, iletişim yaptığımız kadar bağış topluyoruz” dedi. 

Toplantıda, ulusal derneklerin bağış ve iletişim alanlarında çalışan profesyoneller, ülkelerinde hayata geçirdikleri bağış ve iletişim modelleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 

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