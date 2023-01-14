Kızılay Mardin Artuklu'dan hizmet yağmuru

Mardin Artuklu İlçesi Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, başkanlığında göreve geldikleri 10 aylık süre içinde yaptıkları çalışmaları gazetecilerle paylaştı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Öğretmen evinde düzenlenen toplantıya Artuklu İlçesi Kızılay Başkanı Şehmus Arı, Sözdar Elveren, Lütfü Günlüoğlu, Hasan Aydoğan, Rıdvan Bilbil, İsmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda bir yıllık çalışmalarını anlatan Mardin Artuklu İlçesi Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, Türk Kızılay’ı; tarih boyunca yardımlaşma ve dayanışma Kültürü ile öne çıkan milletimizin son 1,5 asırdır bu özelliğini kendisine misyon edinmiş ve iyilik yarışında hep ön saflarda yer aldığını söyledi. Vatandaşımızın her türlü felakette ilk beklediği ve ilk gelen yardım kuruluşu Türk Kızılay’ı olduğunu ifade eden Arı,” Misyonu gereği; sadece ülkemizde değil din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahibi olan herkese yardımlar ulaştırmaktadır.”dedi.

3 BİN 500 AİLEYE YARDIM

2019 yılında Artuklu ilçemizde kurulan Kızılay Derneği ile göreve başladıklarını kaydeden Arı,” Göreve geldiğimiz günden beri 3 bin 500 aileye ulaştık. Ramazan ayında, 436 bin TL tutarındaki nakdi bağış; her aileye 500 TL olmak üzere 872 aileye nakdi yardım yapıldı. Ramazan Ayı ve Kurban bayramında toplam; Bir ton makarna, 218 adet getir gıda kolisi 860 adet kavurma konserve dağıtımı yapıldı. Hayırseverlerin yardımı ile 100’e yakın haneye lokantadan tüm aile fertleri için hazırlanan iftar yemekleri evlere servis edildi. 3.400 TL tutarındaki Zekât ve Fitre yardımı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Artuklu Üniversitesi bahar şenliklerine ikram aracımızla katılım sağladık ve yaklaşık 3 bin öğrencimize ücretsiz çay, kahve, su ve kek ikramında bulunulduk.”ifadelerini kullandı.

Kızılay olarak sosyal aktivitelere önem verdiklerine de değinen Arı,şunları söyledi,”Genel Merkezimiz tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşımız kendi evinde teslim edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk bölümünde yatan hastalarımız ziyaret edilip çeşitli ikramlarda buluduk. Görme engelliler için açılan Kur’an kursundaki öğrencilerimiz ziyaret edilerek çeşitli hediyeler takdim edildi. Kızılay Kan Merkezine düzenli olarak kan bağışından bulunan bağışçılarımıza, gümüş ve bronz madalya ile teşekkür belgeleri verildi. Artuklu İlçe Müftülüğü iş birliğiyle 1000’e yakın çocuğumuz yaz dönemi Kur’an kurslarında ziyaret edilmiş, Kızılay tanıtılmış ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Muharrem ayında, 15 Temmuz Şehitleri parkında 1000’e yakın vatandaşımıza aşure dağıtımı yapıldı. 15 Temmuzda 15 Temmuz Şehitler parkında yaklaşık 3 bin kişiye çay, kahve, su ikram edildi. Mardin Kapalı Cezaevinde bulunan ihtiyaç sahibi tutuklulara giyim yardımı ve psikolog eşliğinde eğlence programı yapıldı. İstanbul Kadıköy Kızılay Şubesi tarafından gönderilen Kırtasiye ve Spor malzemeleri Artuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan köy okullarında dağıtıldı. Artuklu Kızılay Şubemize teslim edilen Adak, Kurban eti ve çeşitli yardımları gönüllülerimizle beraber ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı" diye konuştu.

EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ

Kızılay olarak eğitim ve öğretime de büyük önem verdiklerini vurgulayan Arı, açıklamalarına şöyle devam etti.” Artuklu üniversitesi Edebiyat Fakültesine geçici oluşturduğumuz Kızılay Butik alanı içerisinde yaklaşık 3754 parça kıyafet ve ayakkabı 500 öğrenciye dağıtıldı. 110 öğrenciye de bir defaya mahsus 500 TL nakdi yardım yapıldı. Sağlıklı Nesil Doğayı Koruyan Nesil Şenlendirme projesi kapsamında Üniversite Kampusüne 1000 adet Fıstık Fidanı dikildi. Kızılay Haftası nedeniyle Anaokulları ve İlköğretim okulları ziyaret edilip çeşitli programlar icra edildi.(Sirk gösterileri, Palyaço, Müzik, Pamuk Şeker ve çeşitli ikramlar. Musa Cihaner Çocuk Evlerinde kalan çocuklarımızı ziyaret edip gönüllülerimizin evde hazırladıkları ikramlarla Birlikte eğlence düzenlendi. Üniversite gençlerimiz ve gönüllülerimizle beraber Kızılay ve madde bağımlılığı ile ilgili Gençlik Merkezinde çeşitli programlar icra edildi. Pakistan da oluşan Sel felaketi nedeni ile Hayırseverlerin bağışladığı 10.000 Lirayı Genel Merkezimiz aracılığıyla ulaştırıldı.

Meydanbaşı ÇATOM’daki kurslara katılan 50 kişiye giyim yardımında bulunuldu, Gül mahallesi ÇATOM da kurs gören kursiyerlerin çocuklarına kışlık yardım verildi. İzmir Gaziemir Kızılay Şubesi tarafından gönderilen giyim yardımlarını Artuklu Necmettin Mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesi ilkokulunda ihtiyaç sahibi 110 öğrenciye kışlık giyim yardımı dağıtıldı. Artuklu İlçe sınırlarındaki ücra köy okullarındaki ihtiyaç sahibi 180 öğrenciye bir defaya mahsus 500 TL nakdi yardım yapıldı. Yeni Doğum yapmış İhtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere hazırlanan sevgi bohçaları Devlet Hastanesindeki doğum servisine teslim edildi. 7-14 Ocak Beyaz Baston Hastası nedeniyle Zinciriye İlköğretim okulunda eğitim gören görme engelli öğrencilerimizi ziyaret edip ikramda bulunuldu. Radyo Zergan’da program yapıldı. Malumunuz Kızılay bir devlet kurumu değildir, kamu yararına çalışan bir dernektir ve biz devletten kesinlikle maddi yardım destek almıyoruz. Yapılan tüm faaliyet ve yardımlar hayırseverlerin desteği ile sağlanmaktadır” şeklinde açıklamalarda bulundu.