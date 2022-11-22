Kızılay Kolları yeniden canlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kızılay, tarihi iş birliği protokolleri imzaladı. Okullardaki Kızılay Kolları yeniden canlandırılacak.ANKARA (İGFA) - Kızılay’ın yeni nesillerle bağının güçlendirilmesini amaçlayan tarihi iki protokolü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer adına Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil ile Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan imzaladı. Kızılay Genel Merkezinde imzalanan protokollere göre iki kurumun iş birliği yeni bir aşamaya geçti.

KIZILAY KOLU İYİLİĞİ ÖĞRETECEK

Protokoller kapsamında okullarda iyiliği öğretecek Kızılay Kulüpleri yeniden canlandırılacak, gönüllü danışman öğretmenlerle Kızılay faaliyetlerine öncülük edilecek, Kızılay Kadın ile birlikte Okullarda Kızılay Anneleri, Annelik Okulu ve okul aile birliklerinde Kızılay’ın yer alması gibi projeler ele alınacak, aktif ve sağlıklı yaşam kültürünü ön plana çıkarabilmek adına gonulluol.org’a yıl içerisinde en fazla kayıt gerçekleştiren bölgeler ödüllendirilecek.

Okullarda Kızılay Kitap Köşesi çalışması hayata geçirilecek, öğretmenler gönüllü afet ve kamp lideri yetiştirme programlarına katılacak, Halk Eğitim Merkezleriyle koordineli olarak Kızılay Gönüllü Merkezlerinde kurs programları düzenlenecek, ilk yardım eğitimleri verilecek.

Kızılay ile yürütülen nitelikli çalışmaları günümüze adapte ederek birlikte organize etmek adına çok değerli iki protokol yapıldığını aktaran Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, eğitim camiası olarak 19.5 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen, 57 bin okul, çalışanlarımız, velilerimiz ve okul çevremizle kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kızılay ile birlikte farkındalıkların arttırılması, öğrenci, öğretmen ile veli eğitimlerimiz, okul çevrelerinde yapılabilecek birçok etkinlik noktasında daha önce olduğu gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca ilk yardım eğitimleri de devam ediyor. İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği birimimizle 81 ilde ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Kızılay’ın da belgelendirme noktasında destekleri oluyor. Çalışmaların artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Gönüllülüğün Kızılay’ın en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi olduğunu vurgulayan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da, 2 milyon gönüllüye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu sayıyı desteklerle aşacaklarını belirten Altan, "Gönüllülük bağlamında yaklaşık 90 yıl önce başlayan Kızılay Kolu faaliyetlerinin okullarımızda tekrardan canlandırılması ve bizlerin yaptığı bu faaliyetin çocuklarımız tarafından da yapılması, hepsinin topluma yararlı bireyler haline gelerek, başkasını düşünmesi, diğer gam olması için iyi bir fırsat" dedi.