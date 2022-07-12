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Kızılay kesimleri tamamladı

GÜNDEM 12.07.2022, 14:20
Kızılay kesimleri tamamladı

Kızılay, 2022 yılı için aldığı kurban vekâletlerinin kesimlerini de Türkiye dahil 22 ülkede tamamladı.ANKARA (İGFA) - Geleneksel hale gelen ve bu yıl da “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganı ile düzenlenen Kızılay Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile vekaleti alınan 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemleri gerçekleştirildi.

Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, amacına ve kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen kesimler sayesinde kurban bereketi ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşındı. Türkiye’de de bir bölümü anlık ve aşevlerinden dağıtılan kurban etlerinin büyük çoğunluğu kavurma konservesi yapılarak ihtiyacı olan insanlarımıza yıl boyunca ulaştırılacak. Üç kıtada kesimleri tamamlanan kurbanlıkların etleri ise Balkanlar, Asya, Afrika ve Ortadoğu’da açlık ve yoksullukla mücadele edenlerin sofralarına eşit pay edilerek taşındı.

Yardım çalışmalarına katkı sağlayarak her dönemde Kızılay’a destek olan hayırseverlerin, kurban vekâleti kampanyasına da büyük teveccühte bulunduğunu dile getiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bu yıl da ihtiyaç sahibi insanların kurban bereketini yaşayabilmesi için Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurtdışından kampanyamıza yoğun destek geldi. Emanetlerini aldığımız hayırsever vekâlet sahiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. Kurban gibi hassas bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın duyduğu güvene layık olmak adına üzerimize düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getirdik. Dayanışma Yılı ilan ettiğimiz bu dönemde de Anadolu insanının hamiyetperverliğini tüm dünyaya gösteriyoruz.” dedi.

KURBAN KONSERVELERİ YIL BOYU DAĞITILACAK

Kızılay, yurt içi kesimlerini Et ve Süt Kurumu’nun Aydın, Denizli, Balıkesir, Konya, Ağrı, Van, Sivas, Erzurum olmak üzere 8 kombinasında yaptı. Yurt içindeki 35 bin hisselik kesimlerden elde edilen kurban etlerinin 8 bini anlık ve aşevlerinden sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Önemli bir bölümü ise kavurma konservesi haline getirilerek afetlerden etkilenenler ile ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtılacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyon 219 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına her sene olduğu gibi bu yıl da kurban bereketi yıl boyu taşınacak.

Kurban etlerinin dağıtımını bayram boyunca geçekleştiren Kızılay, bu yıl yurt dışında 114 bin 860 hisselik kurbanlık keserek yaklaşık 2 milyon 871 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

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