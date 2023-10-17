Kızılay İzmir'den Filistin için yaraları 'birlikte saralım' çağrısı

Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Filistin’in yaralarını birlikte saralım çağrısında bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Türk TV ekranlarında Yunus Karakaya’nın sunduğu “Herşeyi Konuşalım” programına konuk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış “Filistin halkı, uzun yıllardır sürmekte olan zorlu koşullar altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini” dile getirdi.

Kerem Baykalmış, "Türk Kızılay, Filistin, Gazze ve Kudüs'e insani yardımlar göndererek, bu bölgelerde kalıcı projeleri hayata geçiriyor ve temel insani ihtiyaçları karşılamaya katkıda bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan olaylar bölgedeki insani yardım ihtiyacını daha da acil bir hale getirdi.”dedi.

Daha önce Filistin’e gittiğini ve yaşananları halkın uğradığı zulmü gözleriyle de gördüğünü ifade eden Baykalmış. Filistin’de savaş olmadığı dönemde de çok ciddi bir şekilde insan haklarına uygun olmayan davranışlara karşılaştım.“Mescid-i Aksa her girişimizde maalesef İsrail polisi tarafından durdurulduk. Orada üstümüzü aradılar. Yani orası biliyorsunuz Müslümanların ilk Kıblesi. Bizim için kutsal diye tabir ettiğimiz topraklar. Orada insanlar çok zor şartlarda yaşıyor. Oraya zaten giriş kısıtlı zulüm devam ediyor. İnsanlar aç, susuz, elektrik yok. Muazzam bir insan ıstırabı var .Türk Kızılayı Genel Merkezi olarak bir yardım kampanyası düzenledik. Yardım severlerimiz tüm GSM operatörleri üzerinden “FİLİSTİN” yazıp 2868'e SMS yollayarak 20₺ bağışta bulunabilir; banka yoluyla bağış yapmak için hesap numaralarımızı kullana bilirler” şeklinde konuştu.

Kerem Baykalmış, Türk Kızılayının 155.yaşını kutladığın belirterek” Yurt dışında ve yurt içinde operasyonel faaliyet yapabilen büyük bir kuruluşuz.155 yıldır da nerede insan ıstırabı varsa o ıstırabı dindirmek adına gece gündüz demeden gönüllüleri ile profesyonel çalışanları ile hem Türkiye’nin hem Dünya’nın en büyük insani yardım kuruluşu olduğunu” söyledi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Türk Kızılay'ının insan odaklı projeler ürettiğine dikkat çekti.

Her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihlerinde Kızılay haftasının kutlandığını belirten Baykalmış, "Özellikle Kızılay haftası dolayısı ile Kızılay’ın tanınırlığı ve bilinirliği artırabilmek için okullarımızda güzel çalışmalar yapıyoruz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bu konuda güzel çalışmalarımız var. Daha önceki senelerde Gençlik Spor İl müdürlüğümüzde 500 öğrenciyi Çanakkale’ye götürdük. Burada da seçim yaparken ekonomik durumu dezavantajlı olan ve olmazsa olmaz şöyle bir şartımız vardı. Çanakkale’ye daha önce hiç gitmemiş kardeşlerimizden gençlik spor il müdürlüğümüzle yazışarak bir veri tabanı oluşturduk ve buradaki talepleri aldık yapmış olduğumuz incelemeler ile bu sayıyı 500’e indirdik ve bu kardeşlerimizi Çanakkale’ye götürdük” diye konuştu.