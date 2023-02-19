Kızılay'ın sıcak yemeği 40 milyon tabağı geçti

Kızılay, 11 ilde şiddetli olarak hissedilen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaraları sarmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli ve Elbistan ilçesi merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgesinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Depremzedeler için ilk günden bu yana sahada her ihtiyaca cevap vermek için seferber olan Kızılay, bin 500 den fazla profesyonel çalışan ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hizmete devam ediyor.

Kızılay koordinasyonunda yürütülen beslenme gurubu üyeleriyle birlikte verilen sıcak yemek sayısı 40 milyon tabağı geçti. Kızılay, beslenme faaliyetlerinin yanı sıra diğer alanlarda da destekleyici faaliyetlerine devam ediyor.

86 ikram aracı, 356 mobil mutfak, 41 mobil fırın, 22 sahra mutfak ve 330 hizmet aracı olmak üzere bölgede toplamda 835 araçla hizmet veren Türk Kızılay, afet bölgesinde bulunan 5 aşevinden afetzedelere düzenli olarak yemek çıkarıyor.

Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu şimdiye kadar yaklaşık 7,6 milyon kişilik çorba, 40 milyon kişilik 3 öğün sıcak yemek ve 43 milyon adet ekmek dağıtıldığı kaydedildi.