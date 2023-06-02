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Kızılay'ın kurban vekâleti bedelleri belli oldu

GÜNDEM 02.06.2023, 12:16
Kızılay'ın kurban vekâleti bedelleri belli oldu

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” kampanyasını başlatan ve vekâlet bedellerini açıklayan Kızılay, gelenekselleştirdiği kampanyayla her bir kurbanın toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını amaçlıyor.ANKARA (İGFA) - Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını ön plana çıkaran Kurban Bayramı’nın bereketini, gelenekselleştirdiği vekâletle kurban kesim kampanyasıyla sofralara taşıyan Kızılay, bu dönem için hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla hayırseverlere seslenen Kızılay, vekâlet bedellerini de açıkladı.

KURBAN HİSSE BEDELİ YURT İÇİ 5950 TL YURT DIŞI 2650 TL

Et ve Süt Kurumu ile iş birliği yapan Kızılay, 2023 yılı kurban hissesi bedellerini yurt içinde 5950 TL, yurt dışı için 2650 TL olarak belirledi. Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler ise Türkiye için 1 hisse karşılığı 295 Amerikan Doları veya 275 Euro, diğer ülkeler için de 130 Dolar veya 120 Euro bedel ödeyerek vekâlet verebilecek.

Kızılay bu yıl kendisine bağışlanan kurbanların büyük bölümünü deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kesimler hakkında da bilgi veren Genel Başkan Vekili Fatma Meriç Yılmaz, “Kızılay Kurban Modeli ile kurbanlıklar veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesiliyor. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor. Bu model sayesinde Kurban Bayramı'nın sadece birkaç günlük bir kutlama olmaktan çıkıp yıl boyu süren bir bereket dönemine dönüştürüldü. Yurt içinde Et ve Süt Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen kesimler sonrasında elde edilen kurban paylarından kavurma konservesi yapılacak ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban Bayramı'nın anlamını daha derinden yaşamak, insanlık değerlerini paylaşmak ve yıl boyu süren yardımlaşma kültürünü pekiştirmek için herkesi kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.” ifadesinde bulundu.

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