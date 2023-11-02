Kızılay'ın kan sattığı iddiaları doğru mu? Yanıt Bursa'dan geldi...

Kızılay Bursa İl Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Kızılay’ın kan sattığı iddialarına yanıt vererek, "Kan satmak hiç kimsenin haddine değildir" dedi.Duygu TAŞKIRAN - M.Taha ÇELİKBAŞ - Ömer DEMİR - Herkes Duysun /

BURSA (İGFA)- Son zamanlarda ortaya atılan 'Kızılay kan satıyor' iddiaları akıllarda soru işareti bırakırken, Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada konuya açıklık getirerek iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu, böyle bir şeyin Türkiye sınırları içerisinde mümkün olamayacağını söyledi.

"KAN SATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Kan veya organ satmanın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yasak olduğunun altının çizen Prof. Dr. Murat Tutanç, “Kan satmak hiç kimsenin haddine değil. Şunu örnek gösterebiliriz ki bir organ naklinde organı vücuttan çıkaran ekibin bir masrafı var, ameliyathanenin bir masrafı var, oradaki ilaçların ve anestezik maddelerin bir masrafı var, personel gideri var. Bu organ bir yerden bir yere taşınıyor, buradaki transferde bir ücret gideri var. Bu organ nakledilirken bir ücret gideri var, tüm bu masraflar hastaneler tarafından SGK'dan tahsil edilmekte. Kızılay da bunun aynısını yapmakta. Kızılay, bu süreçlerin hepsini SGK'dan tahsil eder. Vatandaşla arasında herhangi bir ücret konusu geçmez. Bu konunun geçmesi zaten yasaklanmıştır.” dedi.

"KIZILAY, TÜRK MİLLETİNİN KURDUĞU BİR CEMİYET"

Kızılay'ın faaliyetlerini gerçekleştirirken hangi kaynaklardan yararlandığı hakkında da bilgilendirme yapan Başkan Tutanç, “Kızılay hepimizin bildiği gibi bir sivil toplum kuruluşu... 1868'den beri bu böyle. Türk milletinin, Anadolu insanının kurduğu bir cemiyet ve bu cemiyetin sahibi Türk milleti. Bu cemiyet herhangi bir devlet bütçesi almadığından, faaliyetlerini tamamen bağışlardan elde ettiği gelirlerle yürütmektedir. Bir Kızılay ürünü gördüğünüzde ve bunu satın aldığınızda şunu çok iyi bilmeniz lazım ki buradan elde edilen gelir, hayır işlerinde kullanılır. Kızılay'a herhangi bir bağış yaptığınızda da bunlar elbette ki yine hayır işlerinde kullanılmaktadır.” diye konuştu.