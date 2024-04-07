Son Dakika

Kızılay'ın iyilik ordusu bayram öncesi yüzleri güldürdü

Kızılay, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye ulaşarak büyük bir fark oluşturdu Hazırladığı 345 bin kişilik bayramlık yardımını 'Kızılay Butik'ler ve gönüllüler aracılığıyla ulaştırarak bayram öncesi yüzleri güldürdü

GÜNDEM 07.04.2024, 09:38
Kızılay'ın iyilik ordusu bayram öncesi yüzleri güldürdü

Kızılay, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye ulaşarak büyük bir fark oluşturdu. Hazırladığı 345 bin kişilik bayramlık yardımını 'Kızılay Butik'ler ve gönüllüler aracılığıyla ulaştırarak bayram öncesi yüzleri güldürdü.ANKARA (İGFA) - İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen hayırseverleri “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” diyerek Ramazan Kampanyası'nda buluşturan Kızılay, gıda, sıcak yemek ve maddi destekleriyle hanelere destek oldu. Kızılay, Ramazan yardımları planlamasında belirlediği 117 milyon TL’lik bayramlık hediyelerini ise 345 bin kişiye ulaştırdı.

BAYRAMLIK GİYİM PAKETLERİNE EK KIZILAY BUTİKLERDE DE YOĞUN MESAİ

Kızılay, bir yandan bayram öncesinde hazırladığı giyim yardımlarını gönüllüleriyle ailelere ulaştırırken bir yandan da yıl boyunca hizmet veren Kızılay Butikleri aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerinin kendi ihtiyaç duydukları kıyafetleri yine kendi beğenileri doğrultusunda seçerek ücretsiz olarak almalarına imkân sağladı.

Sosyal incelemeler sonrası belirlediği ihtiyaç sahiplerine Kızılay Kadın, Genç Kızılay, Kızılay Engelsiz üyeleri, Şubeleri ve gönüllüleriyle Ramazan yardımlarını ulaştıran Kızılay, ailelere hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 31 49
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 31 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 31 37
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 31 30
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 28 40
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 28 7
Takımlar O P
1. Liverpool 30 70
2. Arsenal 30 68
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 30 49
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Chelsea 29 41
12. Bournemouth 30 41
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 30 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 30 42
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 30 15
20. Almeria 30 13