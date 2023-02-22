Kızılay'ın 12 sosyal marketi afetzedelerin hizmetinde

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Kızılay, etkilenme alanı bu denli büyük olan bir sahada vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için toplamda 12 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz olarak depremzedelere dağıtmayı planlıyor. Hali hazırda 4 ilde 5 market hizmet vermeye başladı.

10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, yaptığı birçok yardımın yanında deprem bölgesinde afetzedelerin gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal market seferberliği başlattı.

Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep/İslâhiye’de 5 sosyal market faaliyete geçerken, afetzedeler bu marketlerden ihtiyaçları olan ürünleri ücretsiz olarak alabilecekler.

Açılan sosyal marketlerin yanı sıra afete maruz kalan diğer illerde de hafta sonuna kadar 6 sosyal market daha açılarak hizmet vermeye başlayacak. Marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadırkent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açıldı.

Şu an için 4 ilde açılan 5 sosyal market içerisinde; Erkek, Kadın ve Çocuk Giyim, Gıda kolisi ve/veya gıda malzemeleri (bulgur, pirinç, kek, süt, yağ,v.s), Hijyen kolisi ve/veya hijyen malzemeleri (çocuk bezi, şampuan, wc kağıdı, peçete) bulunuyor.

Kızılay Sosyal Marketlerde afetzede vatandaşlara Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile iş birliği içinde ve koordineli bir şekilde dağıtım yapıyor.

Marketlerde Kızılay gönüllüleri görev alıyor.

Marketler, gönüllülerin desteği ile günün büyük bir bölümünde açık tutulacak.