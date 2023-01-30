Kızılay gönüllülerine Kocaeli İtfaiyesi'nden eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kızılay gönüllülerine Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri konulu eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirdiği eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, olası afetlere karşı gönüllülerin eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kızılay gönüllülerine eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında afetlerde yardım faaliyetleri yürüten, yardım faaliyetleri konusunda ülkemizin en köklü dernekleri içerisinde yer alan Türkiye Kızılay Derneği Kocaeli Şubesinde gönüllü olarak yer alan üyelerine Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri konulu eğitimler verildi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülen eğitimlerde yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu.

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Büyükşehir İtfaiyesi hizmet binasının hemen arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi tesislerinde gerçekleştirilen eğitimin uygulamalı bölümünde ise eğitim merkezinde mevcut bulunan yangın simülatörleri kullanıldı. Kursiyerler, gaz yangını simülatöründe oluşturulan yangına, taşınabilir yangın söndürme cihazları ile müdahale ederek söndürme becerilerini artırdılar.