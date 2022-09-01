Kızılay gönüllüleri Mudanya'daki selzedelerin ihtiyacını gideriyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Kumyaka ve Tirilye mahallelerini de olumsuz etkiledi. Azgın sular parke taşlarını yerinden söktü. Türk Kızılayı bölgede mobil aşevi tırı ile kumanya dağıtımı yaptı.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Bursa Şubesi 5 profesyonel, Mudanya Temsilciliği’nden 25 gönüllü ile selzedelere ulaşmak için sahaya çıktı.

Mudanya Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Kriz Merkezi ile sahada çalışanlara sıcak çorba, çay, su, börek, meyve suyu dağıtımı yapan Kızılay gönüllüleri, mobil aşevi ile Kumyaka’daki afetzedelere kumanya yardımında bulundu.

Selden evleri zarar gören 10 vatandaşın belirlenen bir okulda konaklamaları için gereken tüm ihtiyaçların üç öğün yemek dahil temin edildiğini, yine çok sayıda kumanya dağıtıldığını ve dağıtılmaya devam edileceğini açıkladı.

Bağışçıların feraseti, gönüllülerin gayretine Bursa Şube Başkanı Dr. Murat Tutanç ile Mudanya Temsilcisi Mustafa Bayrak da destek verdi.