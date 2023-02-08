Kızılay'dan sıcak yemek ulaştırmaya devam

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili şiddetli şekilde etkileyen depremin 3 gününde Kızılay, farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koşuyor.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılayı, şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilirken, çorba, ikramlık ve kumanya dağıtımı da yaptı.

Son durum ve bölgelerdeki faaliyetlerini paylaşan Kızılay depremden etkilenen bölgelerde; 67 ikram aracı,11 mobil mutfak, 1 mobil fırın ile beslenme desteği sağlandığını belirterek, afetin 3. gününde ise 400 bin kişilik sıcak yemek, 420 bin kişilik çorba, 460 bin kişilik ikramlık, 200 bine yakın kumanya dağıtıldığını bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 200’ü aşkın araçla lojistik desteğin sağlanmasına devam edildiğine dikkati çekilen açıklamada, 4 bin Kızılaycının da sahada olduğu vurgulandı.

Şu ana kadar 4 bin personel ve gönüllüsünü bölgeye sevk eden Kızılay'ın afetzedelere verilen beslenme desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik desteği sürdürmeye devam edeceği belirtildi.