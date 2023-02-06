Kızılay'dan acil çağrı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından, afet bölgesindeki kan ihtiyacını karşılayan ve afet stoklarını yerine koymak için vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapan Kızılay, yeni bir uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Kan bağışı için koşan hayırseverlere teşekkür eden Türk Kızılayı, kanın uzun süre saklanamayan miadlı bir ürün olduğunu belirterek, "Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz” ifadesini kullandı.

Kızılay, kan bağışının sürekli ve düzenli olması gerektiğine işaret ederken, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.