Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç İGF TV canlı yayınında

Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Bursada Bugün ortak yayınıyla İGF TV üyesi tüm medyalarda canlı yayında…BURSA (İGFA) – Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan’ın sunduğu “GünAysın” programında ortak canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Vekâletle Kurban Kesim Kampanyasını geleneksel hale getiren Kızılay, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sesleniyor.

Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Kızılay’a kurban bağışında bulunmak isteyenlere bağışlarını nasıl yapabileceklerine dair açıklamalarda bulunuyor.

https://youtu.be/GC9BnpC2j3Q