Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.ANKARA (İGFA) - Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.

Kınık, Kızılay gönüllüsü olarak yaptığı ilk paylaşımında İsra suresinden, "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!" ayetini paylaştı.

https://twitter.com/drkerem/status/1657004955692138501

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.